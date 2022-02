Lioni, Gioino: “Borgo 4.0 a Dubai, presto Scudieri a Lioni per incontrare i nostri studenti”

Il progetto Borgo 4.0 di Lioni protagonista della giornata inaugurale dell’Esposizione Universale in programma dal 6 al 12 febbraio a Dubai.

All’interno del Padiglione Italia spazio al futuristico progetto di mobilità sostenibile nato dal lavoro sinergico della direzione Generale Ricerca della Regione Campania con ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, tra le maggiori associazioni di categoria della filiera automotive italiana, università e Comune di Lioni.

“Siamo orgogliosi di questa ulteriore straordinaria occasione di visibilità per Borgo 4.0 – dichiara il sindaco di Lioni, Yuri Gioino -. In questi mesi la nostra attività amministrativa si è concentrata sull’affidamento dei lavori, che partiranno ufficialmente il 1° marzo e in accordo l’istituto superiore “Vanvitelli” abbiamo organizzato una giornata di formazione sulle opportunità che questo progetto può generare per gli studenti degli indirizzi tecnici e professionali”.

L’appuntamento è per sabato 19 febbraio alle 10 nell’aula Magna “Nicla Popoli” – sede IPIA in via Torino. Previsto il saluto del sindaco di Lioni Yuri Gioino e della dirigente scolastica Marilena Viggiano.

All’incontro, coordinato da Amato Verderosa (delegato comunale Pubblica Istruzione) e introdotto da Anna D’Amelio (delegata comunale Borgo 4.0), parteciperanno: Sabrina Capasso (vice capo gabinetto ministero dell’Istruzione), Armida Filippelli (assessore regionale alla Formazione professionale), Rosetta D’Amelio (delegata regionale alle Pari opportunità), Giovanni Fabozzi (ANFIA – coordinatore piattaforma Borgo 4.0), Vittorio Nicolosi (Università di Tor Vergata), Guido Cianciulli (ad Acca Software), Paolo Scudieri (presidente Anfia). Conclusioni affidate a Piero De Luca (deputato) e Fulvio Bonavitacola (vicepresidente della Regione Campania).