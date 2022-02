La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, questo pomeriggio è intervenuta a Calabritto, in località Piano Migliato per soccorrere un uomo originario di Battipaglia il quale intento in una escursione in montagna è rimasto bloccato nella neve.

Il malcapitato ha fatto 12 km a piedi per raggiungere il paese di Calabritto dove ha potuto far richiesta di aiuto.

L’auto è stata recuperata e messa in condizioni per poter far rientro a casa.