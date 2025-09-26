Lioni-Grottaminarda, Rauseo (Lega): “Ennesima fumata bianca senza concretezza”

In riferimento all’incontro tenuto in Regione Campania sulla “Lioni-Grottaminarda, il Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, Franco Rauseo, esprime preoccupazione e ferma condanna per “l’ennesima operazione di facciata che tenta di mascherare i gravi ritardi e le inefficienze nella realizzazione di un’opera strategica fondamentale per la Valle Ufita e per l’intera Irpinia”.

“Leggiamo di ‘fumate bianche’ e ‘certa soddisfazione’ da parte dei sindaci, ma la realtà sul territorio è ben diversa e drammatica,” dichiara Franco Rauseo. “L’incontro svolto a Napoli, pur nel tentativo di presentare un quadro positivo, non può nascondere la verità: la situazione della Valle Ufita ‘resta la più critica’ e la cittadinanza ‘non può più tollerare ulteriori ritardi’. Queste parole, pronunciate dal sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, sono la prova inconfutabile che le promesse del centrosinistra al governo regionale sono rimaste lettera morta.”

La Lega denuncia come l’annuncio di un ritorno a ‘pieno regime’ del cantiere solo a partire da febbraio, dopo l’approvazione di una variante di perizia e lo sblocco di una vicenda burocratica, sia “l’ennesima dimostrazione di una gestione lenta, farraginosa e priva di visione”.

“Non è accettabile che un’opera di tale importanza, che dovrebbe rappresentare un volano di sviluppo e occupazione, sia ostaggio di continui rinvii e problematiche irrisolte, come quelle relative alla viabilità collaterale e alle aziende agricole penalizzate,” prosegue Rauseo. “Mentre il centrosinistra è impegnato in una campagna elettorale permanente, distogliendo l’attenzione dai veri problemi del territorio, i cittadini e le imprese continuano a subire le conseguenze di una politica miope e inconcludente.”

La Lega ribadisce il proprio impegno a vigilare affinché l’opera Lioni-Grottaminarda venga finalmente completata nei tempi e nei modi dovuti. “Chiediamo alla Regione risposte concrete e un cronoprogramma serio, non annunci propagandistici. La Lega sarà sempre al fianco dei cittadini e delle imprese della Valle Ufita per garantire che i loro diritti e le loro aspettative non vengano più calpestati da una politica incapace di dare risposte,” conclude Franco Rauseo.”