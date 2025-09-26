Avellino Basket: al via la prevendita per l’esordio casalingo contro Urania Milano

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia l’apertura della biglietteria in vista della prima gara casalinga della stagione, in programma domenica 28 settembre alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Avellino. L’avversario di turno sarà l’Urania Milano.

Venerdì 26 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, sarà ancora possibile acquistare il proprio abbonamento stagionale, nonché ritirare la tessera per chi lo ha già sottoscritto.

Da sabato 27 settembre, invece, la biglietteria sarà aperta esclusivamente per il ritiro degli abbonamenti già sottoscritti e per l’acquisto dei biglietti secondo i seguenti orari:

Sabato 27 settembre: dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Domenica 28 settembre: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 fino all’inizio della partita

I biglietti saranno disponibili anche online sul portale go2.it.