L’INTERVISTA / “Ad Avellino le scuole riapriranno in presenza”. Parla il sindaco Festa. Che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe

Alfredo Picariello – “Sto immaginando un’iniziativa che presenterò nei prossimi giorni per far ripartire in presenza tutte le scuole”. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in un’intervista rilasciata a Irpinia News e al Quotidiano del Sud, fa un annuncio importante: la fine della didattica a distanza nel capoluogo irpino. O, almeno, sono queste le sue intenzioni. Di scuola, smog, ambiente, covid, vaccinazioni ed altro, ne abbiamo parlato in maniera diffusa con il primo cittadino in una lunga intervista che manderemo in maniera integrale.

Il sindaco di Avellino si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe: “I miei pochi detrattori – dice – sono arrivati anche a mettere in discussione Gianluca Festa come uomo, come marito. Ovviamente queste accuse qualificano le persone che le hanno fatte e per fortuna la mia storia parla per me. Così come il grande affetto dei miei concittadini”.