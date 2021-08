Attualità Bonus Rottamazione TV: anche per il ritiro a domicilio Irpiniambiente provvederà alla certificazione di avvenuto smaltimento 24 Agosto 2021

Bonus Rottamazione TV, Irpiniambiente provvederà a certificare l’avvenuto smaltimento dei vecchi televisori, anche se ritirati a domicilio e non solo presso i centri di raccolta comunali.

Come ottenere la certificazione Bonus Rottamazione TV

Per ottenere la certificazione, i cittadini dovranno scaricare e compilare il modulo AUTODICHIARAZIONE ed inviarlo all’indirizzo mail numeroverde@irpiniambiente.it, come allegato, oppure recarsi presso gli uffici di Irpiniambiente, al secondo piano di via Cannaviello 57, per ottenere la firma all’autodichiarazione, nel caso in cui fossero sprovvisti di mail o collegamento ad Internet.

L’invio dell’allegato già compilato da parte dell’utente, dovrà avvenire mediante indirizzo di posta elettronica NON PEC.

In che modo posso prenotare lo smaltimento della Tv e ottenere la certificazione

In definitiva, l’utente ha diverse opzioni praticabili:

Consegnare il vecchio televisore presso i centri di raccolta comunali laddove presenti e chiedere la firma all’autodichiarazione da parte degli addetti al ritiro.

Prenotare il ritiro a domicilio, laddove non sono presenti i centri di raccolta comunali.

Si ricorda che la prenotazione del ritiro a domicilio può essere effettuata da parte dell’utente tramite il sito internet compilando il form alla sezione ingombranti, oppure mediante l’app Irpiniapp, gratuita per smartphone, o telefonicamente al numero 0825 78 45 49. In tal caso l’utente dovrà inviare l’autodichiarazione in allegato mediante mail all’indirizzo numeroverde@irpiniambiente.it, già compilata, ed attendere che gli venga reinviata debitamente firmata da Irpiniambiente.

Le prenotazioni di ritiro a domicilio mediante sito internet e mediante app sono da preferire al fine di evitare attese telefoniche.

Ottenuta la prenotazione, l’utente dovrà scaricare e compilare l’allegato, inviarlo via mail ad Irpiniambiente che provvederà ad inoltrare il modulo all’utente debitamente firmato, dopo l’avvenuto ritiro del tv presso l’utenza.

In alternativa, il modulo può essere consegnato a mano, al secondo piano degli uffici di via Cannaviello 57, dove contestualmente si procederà alla firma da parte del personale di Irpiniambiente, sempre dopo l’avvenuto ritiro del televisore.

Si ricorda agli utenti che l’autodichiarazione è di competenza dell’utente che chiede di ottenere il bonus, pertanto Irpiniambiente attesterà solo l’avvenuto ritiro/smaltimento del televisore, senza fornire alcuna valutazione riguardo al modello di televisore smaltito dall’utente e se idoneo all’ottenimento del bonus.