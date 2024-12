L’influencer e cestista Valentina Vignali torna sul parquet: esordio con l’Acsi Avellino

Valentina Vignali, influencer e cestista, torna a calcare il parquet. Dopo una lunga pausa, la 31enne è stata tesserata dall’ACSI Basket Avellino, guidato da Donatella Buglione. L’esordio avverrà già questa sera, quando scenderà in campo nel campionato di Serie C contro la squadra di Marigliano, con palla a due fissata per le 20:30.

Un ritorno che non passerà inosservato, dato il grande seguito che la Vignali ha sui social e la sua fama anche fuori dal mondo sportivo. La sua scelta di unirsi all’ACSI Avellino conferma il forte legame che sta creando con la città di Avellino, dove è spesso presente al PalaDelMauro a sostenere la Scandone, la squadra di basket maschile dove milita il suo fidanzato, Fabio Stefanini.