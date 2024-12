Finalmente la luce in fondo al Tunnel: Nargi pronta a inaugurare il Sottopasso

Dopo anni di attesa, sembra essere finalmente arrivata la luce in fondo al tunnel per il tanto atteso Sottopasso di Piazza Garibaldi. La sindaca Laura Nargi sarebbe pronta a inaugurare l’opera, con il taglio del nastro che potrebbe avvenire già questo fine settimana, tra venerdì e sabato. La notizia è stata riportata dall’emittente televisiva Irpinia Tv durante il telegiornale delle ore 14.

La fumata bianca è arrivata al termine di un tavolo tecnico tenutosi questa mattina a Palazzo di Città e dopo il via libera definitivo da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche. Il Sottopasso, costato circa 20 milioni di euro, è un’opera che risale al 2007, quando sono iniziati i lavori. Ben 17 anni dopo, il tunnel che collega Piazza Garibaldi a Rampa San Leonardo è finalmente pronto per essere inaugurato. Con una lunghezza di circa 100 metri, il Sottopasso avrà un limite di velocità di 30 km/h. Il taglio del nastro avverrà in concomitanza con l’accensione delle luminarie natalizie in città.

L’amministrazione comunale sta anche pianificando la conclusione dei lavori del Ponte della Ferriera, che sarà chiuso al traffico veicolare a partire dal mese di gennaio. Il Sottopasso offrirà un’importante alternativa di percorso, contribuendo a fluidificare il traffico nel centro cittadino e migliorando la viabilità in una zona che da anni soffre di congestionamenti.