Linea ferroviaria Baiano-Napoli: i sindaci chiedono un servizio alternativo sostitutivo

Si riporta la nota del sindaco di Baiano Enrico Montanaro.

Poco fa abbiamo nuovamente scritto insieme ai comuni di Sperone e Avella a Eav e al Prefetto per la questione linea Ferroviaria Napoli Baiano.

Ecco il testo:

I sottoscritti Sindaci dei Comuni di Avella (Vincenzo Biancardi), Baiano (Enrico Montanaro) e Sperone (Adolfo Alaia) con la presente espongono quanto segue:

La questione dell’ordine di servizio a firma dell’Ing. Gattuso ad oggetto: ”anticipo interruzione programmata per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Napoli S. Giorgio Volla Baiano” a cui ha fatto seguito il tavolo tecnico convocato dall’EAV per il 20.05.2025, ha sortito come unico effetto la penalizzazione delle comunità di un vasto un territorio (da Mugnano del Cardinale a Nola) che oltre a subire la mortificazione

sotto il profilo della dialettica istituzionale, non è stato supportato da nessuna azione a sostegno dell’enorme disagio, già in essere, a carico dell’utenza del servizio ferroviario amplificato, da ultimo, dalle decisioni unilaterali e aberranti in merito all’anticipo della chiusura della tratta ferroviaria Baiano Nola Napoli creando un disagio notevole soprattutto agi studenti giunti quasi alla fine dell’anno scolastico. Oltre all’assenza di ragionevolezza nel disporre, unilateralmente e senza preventiva comunicazione formale che pur era dovuta non fosse altro per gli elementari principi di rispetto ed educazione istituzionale, la

chiusura anticipata della tratta ferroviaria ” de qua”, frutto di una delle più deteriori forme di dirigismo “latu sensu” e malgrado la proposta licenziata dal tavolo tecnico del 20.05.2025, per la quale si attendeva almeno una risposta tempestiva e di prammatica, allo stato il servizio di trasporto ferroviario subisce un’ulteriore involuzione sul piano generale della qualità del servizio di trasporto pubblico in quanto dal giorno 21.5.2025 nessun convoglio transita più sulla linea Baiano Nola.

I sottoscritti, facendosi portavoce e interpreti, nel rigoroso rispetto dei principi della maieutica, delle esigenze, del pensiero e del sentimento di sdegno popolare soprattutto dei numerosi comitati, al fine di evitare degenerazioni sul fronte dell’ordine pubblico di cui sin da ora declinano ogni responsabilità, invitano i vertici EAV a voler provvedere ad istituire, previa intensificazione delle corse, un servizio alternativo sostitutivo del trasporto ferroviario pubblico, che prevede una linea interna che partendo da Baiano passi per Sperone e attraverso Roccarainola, Cicciano, Camposano, Cimitile arrivi a Nola. Attualmente l’utenza che fruisce del trasporto su autobus arriva direttamente a Nola e da Nola è costretta a prendere un altro autobus per raggiungere i Comuni di cui sopra incompatibile con gli orari scolastici limitando di fatto sia il diritto allo studio che alla mobilità diritti sanciti dalla costituzione.

Una condizione, quella sopra esposta, che soprattutto per gli studenti è inammissibile ed inaccettabile che rischia di compromettere seriamente la frequenza scolastica attuale e futura visti i tempi stimati per la ripresa del funzionamento del trasporto ferroviario sulla tratta Baiano – Nola – Napoli. Le soluzioni sono possibili e praticabili e volendo si poteva anche pensare di suddividere la tratta Baiano – Nola – Napoli in due tronconi: il primo da Baiano a Nola facendo salvi, quindi i collegamenti, da Baiano a Nola e il secondo da Saviano a Volla con collegamento dell’utenza a mezzo bus da Nola a Saviano bypassando il tratto interessato dai lavori. Si rileva come dato tecnico che a fronte di 50 corse giornaliere (AR) sulla linea ferroviaria Baiano – Nola –S. Giorgio – Napoli è stato disposto un servizio sostitutivo di n. 38 corse a mezzo bus insufficienti e carenti in quanto non proporzionato al numero dei passeggeri dei treni soppressi. Inoltre il servizio sostitutivo non effettua, come già sopra accennato, tutte le fermate dei treni soppressi cosi come prevede il contratto di servizio in essere tra EAV e Regione Campania 2020_2025.

La situazione del trasporto sul nostro territorio allo stato è caotica e penalizzante per tutta l’utenza e va risolta con un atto di grande disponibilità, volontà ma soprattutto con grande responsabilità gestionale nel senso sopra indicato. Ciò si tradurrebbe in primis in un’azione di grande rispetto e considerazione non solo sul piano istituzionale e sociale e in secondo luogo in un messaggio chiaro di attenzione verso le nostre realtà dissipando un pensiero laterale, che cresce in forma latente, ammantato da un presagio esiziale circa il futuro della rete ferroviaria Baiano Nola Napoli.

Per quanto sopra si rimette la presente auspicando che si possa condividere la richiesta ponendo in essere, immediatamente, le azioni consequenziali a sostegno delle esigenze della generalità degli utenti e per spegnere inquietanti moti centripeti orientati verso il dissenso e forme di protesta importanti sintomatiche di una insofferenza al silenzio e all’indifferenza di chi oggi è chiamato ad agire con azioni risolutive.