Attualità L’Incubatore Sei di Avellino lancia “Demetra – Chiamata alle idee” 16 Novembre 2020

L’Incubatore SEI di Avellino lancia la sua prima Call, un percorso che intende premiare le 20 idee imprenditoriali che si distingueranno per validità, efficacia e sostenibilità.

Per le idee selezionate è previsto un percorso di incubazione di 8 mesi e sessioni dedicate con esperti e professionisti quali imprenditori, investitori, mentor, coach e C-levels di aziende.

Una chiamata alle idee per i giovani del nostro territorio che credono e vogliono investire per un futuro migliore, una terra dalle nuove opportunità e dalle nuove ambizioni non ancora espresse.

Abbiamo scelto di investire sulle nuove generazioni, perché crediamo nei loro sogni, nella loro ambizione e soprattutto nella loro passione e voglia di riscatto.

I progetti saranno scelti in base a innovatività dell’idea imprenditoriale, qualità del team e capacità di soddisfare il mercato.

La partecipazione è completamente gratuita, e avviene compilando il form sul sito web www.incubatoresei.it dove sarà possibile visualizzare il Regolamento e i relativi dettagli.



È possibile inviare la propria candidatura dalle 23:59 del 16 novembre alle 00:00 del 17 dicembre 2020.

Incubatore SEI nasce per attrarre aspiranti imprenditori di talento con una forte ambizione, offrendo programmi di formazione, momenti d’incontro, un network di eccellenti professionisti, strategie e risorse per lo sviluppo dei progetti e connessioni tra startup e grandi aziende.

Aiuta le startup a definire il proprio modello di business in ottica di crescita e sviluppo del prodotto e del team attraverso mentor, consulenti esperti e società attive nei loro settori di interesse. Offre alle startup l’opportunità di presentarsi di fronte ad angel investor e fondi di venture capital per raccogliere fondi per la crescita del loro business.

“Siamo felici di lanciare la nostra prima Call. Le idee d’impresa potranno essere inviate da ogni parte d’Italia, ma la cosa che più ci copre di orgoglio è che per la prima volta in Irpinia puoi raccontare la tua idea d’impresa e trovare qualcuno pronto ad aiutarti a realizzarla. Ambiamo a incentivare i giovani imprenditori che vogliano trasformare un’idea, magari nata da una passione, in un’impresa che abbia al centro valori come: sostenibilità, etica e innovazione.

Lavoro, perseveranza e creatività rappresentano la leva per lo sviluppo economico del nostro territorio” – dichiara Vincenzo Vitale, co-founder e Ceo di Incubatore SEI

Per candidature e maggiori informazioni: www.incubatoresei.it oppure alla info@incubatoresei.it.