“L’impegno sociale della Chiesa”: confronto a Serra di Montemiletto

Continuano gli appuntamenti di approfondimento organizzati dalla Parrocchia SS Rosario di Montaperto di Montemiletto. Il tema che sarà trattato oggi pomeriggio alle 18, presso la Chiesa della Madonna della Pietà di Serra di Montemiletto, dal professore Corrado Gnerre, sarà: “Dare a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare”

“Sono parole che richiedono di essere decodificate; è un’affermazione sapiente che necessita di essere interpretata sempre in modo nuovo, a seconda dei tempi e delle situazioni del mondo. Non sono uno slogan e non possono essere utilizzate come tali nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, tra l’autorità politica e i cristiani”.

“Sarà, quello di oggi pomeriggio, un viaggio interessante alla scoperta del significato di tale affermazione e l’occasione per interrogarsi sull’attualità e l’attuazione della Dottrina Sociale della Chiesa che realizza il principio di solidarietà e di bene comune”.