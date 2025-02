Liceo Classico Colletta, Adriano Maffeo presenta le sfide dell’Unione Europea

Venerdì 28 febbraio, alle 16.30 presso l’Auditorium del liceo Colletta si terrà la conferenza “Tra nazionalismi e sfide globali, quale futuro per l’Unione europea?”, a cura di Adriano Maffeo, Professore di Diritto dell’Unione europea presso l’Università Federico II di Napoli.

L’obiettivo dell’incontro è chiarire alcuni aspetti dell’Unione europea, fugare qualche falsa e ricorrente ricostruzione ed analizzare l’attuale ruolo dell’UE dinanzi alle sfide globali quali, in primis, politica estera, cambiamento climatico, relazioni commerciali, tutela dei diritti. L’evento è con ingresso libero.

Adriano Maffeo si è laureato in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli e ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università̀ Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha frequentato le attività del Master in droit européen presso l’Università Panthéon-Assas (Paris 2) di Parigi e attualmente è Professore di Diritto dell’UE presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Federico II dove insegna Diritto dell’Unione europea e Contenzioso dell’Unione europea. È stato Visiting Professor presso l’Università di Szeged (Ungheria) e Montreal (Canada). È autore di due monografie e numerosi articoli scientifici pubblicati in riviste e volumi collettanei. È responsabile scientifico di progetti di ricerca di rilevanza nazionale. Contestualmente svolge la professione forense patrocinando oltre che dinanzi alle Corti nazionali anche dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte europea dei diritti dell’Uomo.