Avellino Basket stop: Cividale viola il PalaDelMauro

Al PalaDelMauro si sono affrontate le sorprese di questo campionato, Avellino Basket e UEB Cividale hanno offerto un ottimo spettacolo, per una partita avvincente come nelle previsioni iniziali. Il risultato finale ha premiato la formazione ospite, che ha espugnato il campo avellinese 81-85. Gli irpini hanno faticato inizialmente, ma sono stati bravi a restare in partita superano un approccio complicato, nel quale i giocatori sono sembrati un po’ arrugginiti a causa della lunga pausa dovuta allo stop per le Nazionali. Tra i biancoverdi si è particolarmente distinto Jaren Lewis. L’americano ha saputo dare la scossa nel primo periodo di gioco, confermandosi un giocatore di grande affidabilità, poi è uscito alla distanza Earlington. Avellino a fine terzo quarto ha perso Bortolin, per via di un problema ad un tendite. Il match si è deciso nell’ultimo periodo, quando Lamb si è accesso trascinando con Ferrari i suoi al successo.

LA CRONACA

L’avvio di partita ha visto Cividale aggredire il match. Dell’Agnello, Rota e Miani hanno trovato canestri facili ed approfittato delle difficoltà biancoverdi. Gli ospiti si portano sul + 9 (5-14) e sembrano avere il controllo del match. Con un parziale di 11-5 la squadra di Crotti rientra in gara: 16-19. Il primo tempo, però, termina con il vantaggio della formazione gialloblu, che chiude il quarto sul 18-24.

Cividale nel secondo periodo trova nuove risorse, si iscrivono alla partita Redivo e Ferrari. I due permettono a Cividale di toccare il + 8 (23-31). Avellino non ci sta, Mussini con una tripla mette il suo timbro sulla partita. La giocata restituisce fiducia all’Avellino Basket, che si porta avanti sul 32-31. Il match vive una fase di break e contro break, Marangon e Redivo riportando sul + 4 (32-36) Cividale, ma sarà Avellino a chiudere avanti il primo tempo 43-39.

La ripresa Avellino prova ad allungare sul 49-43. Ferrari risponde e trascina i suoi segnando a ripetizione da tre punti raggiungendo la parità 52-52. I padroni di casa riescono comunque a rimettere le mani sulla partita riportandosi nuovamente sul + 6 (63-57). Il finale di quarto però è ancora di marca Cividale con Ferrari che consente agli ospiti di chiudere sotto di 1 (65-64).

Nell’ultimo periodo la gara si accende nel finale, là dove la differenza la fanno le individualità. Avellino ritorna sul + 4 (75-71). Lamb si accende per la formazione di coach Pillastrini e con 5 punti di fila regala il vantaggio agli ospiti (75-76). Un vantaggio che i gialloblù manterranno fino al termine dell’incontro fissando il punteggio sull’81-85.

“Tanti errori, soprattutto difensivi – commenta coach Crotti – dettagli che da parte nostra dovrebbero essere molto chiari ma non sono stati tradotti sul campo. Quando abbiamo iniziato a difendere sui cambi avremmo dovuto spingere Lamb sul centro dell’area, ma non lo abbiamo fatto. Meriti a Cividale, ma stasera sono stati tanti i nostri demeriti”.

PARAZIALI: 18-24; 25-15; 22-25; 16-21

AVELLINO BASKET Lewis 18, Jurkatamm3 , Sabatino 8, Mussini 18, Codeluppi, Earlington 21, Maglietti, Verazzo, Bortolin 8, Nikolic 2, Perfigli, Chinellato 3

All: Alessandro Crotti

UEB GESTECO CIVIDALE: Piccionne, Rota 8, Ferrari 20, Redivo 5, Anumba, Dell’Agnello 10, Berti, Miani 13, Lamb 21, Marangon 8, Calò

All: Stefano Pillastrini