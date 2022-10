Libertas Grottolella pronta al 23° campionato consecutivo

La Libertas Grottolella sempre più nella storia del calcio minore irpino e non solo. La compagine biancorossa, fondata il 29 settembre del 1999, si appresta a vivere la sua 23° stagione consecutiva: un unicum nello sport dilettantistico avellinese.

Ieri la truppa guidata da mister Federico De Vito, sotto l’occhio vigile dello storico presidente Angelo Grossi, si è riunita per l’inizio della preparazione presso il nuovo “Guaranà” di Grottolella, impianto che a distanza di 30 anni sarà la casa dei biancorossi per l’intero arco della stagione. Un’arma in più per la compagine che ogni anno si pone obiettivi importanti nel proprio girone di Terza Categoria.

Oltre al viceallenatore Vincenzo De Masi, già quattro i volti nuovi che ieri sera hanno firmato il loro contratto col club grottolellese. In tre casi si tratta di graditi ritorni: Fabrizio De Vito, storico capitano e bomber, torna a vestire il biancorosso insieme all’ala mancina Luca Tropeano e al centrocampista Simone Picariello. Il quarto acquisto risponde invece al nome di Emanuele Dimonti, giovane calciatore grottolellese.

I volti nuovi si sono già aggregati al gruppo che conferma Marco Grossi nel ruolo di vicepresidente-giocatore e le bandiere Silvio De Masi, Americo D’Acierno, Marco Tropeano e Domenico Di Padova.