L’ex sindaco Addeo in campo: lista rinnovata per tentare il bis

MOSCHIANO- Sulla carta e’ una sfida impossibile. Da una parte c’è lui, l’ex sindaco Rosario Addeo, sfiduciato da una parte della sua maggioranza e da alcuni consiglieri di minoranza prima della scadenza del suo mandato, dall’altra ci sono quasi tutti gli esponenti della politica locale, dal Partito Democratico alla parte della maggioranza che lo aveva sfiduciato, compresi anche alcuni esponenti dell’ex minoranza, sotto le insegne della lista guidata dal medico Sergio Pacia. Il quadro dovrebbe essere quello di uno contro tutti. Ma Rosario Addeo ha deciso di essere comunque della partita. Così, fatta eccezione per due ex consiglieri di maggioranza che gli sono rimasti vicino, la lista che metterà in campo alle prossime amministrative dell’otto e nove giugno sarà composta prevalentemente da giovani alla prima esperienza politica. Quindi la partita a Moschiano si giocherà tra l’ex sindaco Addeo e il medico Pacia. In politica due più due non fa mai quattro. Per questo sarà importante capire nella sfida tra le due compagini in campo chi la spunterà.