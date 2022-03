L’evoluzione del gioco d’azzardo

L’evoluzione storica dei casinò risale all’epoca della civiltà babilonese, assira e infatti la parola azzardo deriva dalla parola araba az-zahr che significa appunto dado. La storia del gioco d’azzardo e dei casinò è molto legata all’Italia per il fatto che il primo Casinò della storia nacque a Venezia nel 1638. Successivamente in Italia vengono fondati il Casinò di Sanremo, il Casinò di Campione e quello di Saint Vincent. Un altra nazione oltre all’Italia ad aver dato un grande apporto al gioco d’azzardo è sicuramente la Francia. Questo perché in Francia venne creata la roulette. Gli Stati Uniti invece sono famosi per aver inventato il poker. Las Vegas, oggi è famosa per essere uno dei centri scommesse più grandi al mondo. Un aspetto diverso hanno avuto invece i casinò online. Infatti i casinò online Italia sono nati molto dopo rispetto ai casinò tradizionali soprattutto per il fatto che internet è arrivato molto dopo.

Quando nascono i casinò online?

Una data fondamentale per la storia del gambling online è sicuramente quella legata al Free Trade and Processing Act ovvero una legge che venne approvata nel 1994 ad Antigua e nelle Barbados per regolamentare per la prima volta il gambling online. Tramite questa legge si è potuto concedere per la prima volta nella storia delle licenze nazionali a tutti i candidati e alle imprese che decisero di aprire un’attività online legata ai giochi d’azzardo. Sempre nel 1994 venne creato il primo software dedicato alla gestione dei casinò in rete ovvero Microgaming. L’anno dopo nel 1995 un altro importante evento segnò la storia dei casinò online ovvero l’uscita di CryptoLogic, la prima azienda informatica in grado di avere informazioni criptate legate ai pagamenti avvenuti online. In questo modo si ebbe una forte sicurezza in più per i pagamenti avvenuti online e tutte le pratiche iniziano a diventare molto più sicure. Iniziano così a crearsi i primi casinò online con sistemi molto forti e inizia così a diventare popolare il gambling online. In poco tempo il settore inizia a diventare molto competitivo e vengono investiti moltissimi soldi. Iniziano a essere investiti tantissimi soldi per il miglioramento dei programmi, per i software, per la sicurezza dei pagamenti e per altre caratteristiche importanti. Le ultime novità in ambito di gambling e di casinò online si hanno con l’introduzione di casinò visibili in tempo reale o con dealer dal vivo per riprodurre fedelmente la sensazione di un vero casinò. Tutte queste nuove tecnologie streaming hanno dato la possibilità di avvicinare moltissimi appassionati di gambling al mondo dell’online. La storia del betting online invece ha una storia completamente diversa perché la prima scommesse online avvenne proprio nel 1996. Intertops fu il primo sito a mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di avere delle vere e proprie scommesse. Dopo questo momento tantissime persone iniziarono a giocare e così diverse aziende utilizzarono l’online per le proprie scommesse. Il 2002 fu però l’anno della svolta per il settore delle scommesse sportive perché vennero introdotte sul mercato le scommesse dal vivo ovvero venne introdotta la possibilità di scommettere dal vero durante le gare, le partite e tutti gli eventi sportivi. La storia del poker online invece iniziò nel 1998 quando Planet Poker venne introdotto sul mercato. Nel 1999 però dopo numerosi miglioramenti di sistema venne lanciato sul mercato Paradise Poker.

Storia dei casinò online in Italia

La storia dei casinò online in Italia inizia invece nel 2011 con la vera legalizzazione del gioco d’azzardo online. Si ebbe un forte guadagno legato a questo nuovo mercato. Uno dei tanti nomi noti che vennero introdotti sul mercato furono proprio SNAI. Oltre a tantissime aziende italiane iniziarono a comparire sulla scena italiana anche altri nomi stranieri che implementano così la scena del territorio italiano. Al giorno d’oggi invece i casinò online sono sempre più famosi e continuano ad essere presentate delle novità in ambito gambling e in ambito di giochi online. In Italia sicuramente negli ultimi anni c’è stata una forte spinta nel settore pur essendo partiti in ritardo rispetto alle altre nazioni. Ad esempio in Inghilterra il settore del gambling online ha avuto una forte crescita soprattutto per il fatto che è nato molto prima rispetto alla scena italiana. Il futuro del gambling online è in continua crescita e ci aspettano ancora tante novità.