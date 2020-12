Cronaca Primo Piano Letalità Covid, Campania col dato più basso d’Italia: 1,3% contro il 5,4% della Lombardia 15 Dicembre 2020

Il coronavirus Sars-CoV-2 non uccide allo stesso modo in tutta Italia.

La mortalità da Covid-19 nel nostro Paese, o più precisamente la letalità, si manifesta con estrema variabilità nelle regioni, andando da un massimo del 5,4% dei positivi in Lombardia a un minimo dell’1,3% in Campania, con una media del 3,5% a livello nazionale. Focalizzando l’attenzione sul periodo ottobre-dicembre 2020, in particolare sui dati dal 12 ottobre al 6 dicembre, emerge che i livelli di mortalità per Covid-19 nelle regioni italiane variano sensibilmente, a parità di prevalenza dei nuovi contagi e indipendentemente dalla struttura per età della popolazione residente.

A disegnare la mappa è un’analisi elaborata dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane dell’università Cattolica – campus di Roma, direttore Walter Ricciardi e direttore scientifico Alessandro Solipaca, effettuata sulle informazioni attualmente disponibili relative agli ultimi 2 mesi in Italia e su quelle raccolte dall’esordio della crisi sanitaria in Europa.

Gli esperti confermano quanto già emerso sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, cioè che la pandemia ha avuto intensità e letalità diverse sia in Italia sia in Europa. Tali evidenze dovranno essere analizzate e comprese dalla scienza medica e dagli esperti di organizzazione dei sistemi sanitari, poiché le differenze riscontrate – sottolineano – non sono attribuibili solo alla fragilità della popolazione anziana, quella più colpita dal virus.