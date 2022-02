Irpinia, automobilista picchiato per mancata precedenza: nonno e nipote a processo

Un uomo di 76 anni e il nipote 27enne dovranno sostenere un processo per lesioni aggravate. Accusa nata da un episodio avvenuto a Grottaminarda due anni fa. Secondo la ricostruzione della Procura, nonno e nipote erano in auto in via delle Viti quando, a causa di una mancata precedenza, hanno finito per essere protagonisti di una colluttazione con un altro automobilista. L’anziano avrebbe intimato a un 37enne di fermarsi e accostare, mentre proprio il nipote lo avrebbe colpito. La Procura aveva inizialmente ritenuto insussistente le condizioni di procedibilità, chiedendo l’archiviazione per i due imputati difesi dall’avvocato Salvatore Ermanno. Richiesta alla quale si è opposta la parte offesa, assistita dall’avvocato Tullio Tartaglia. Ora sarà proprio il processo a dover accertare la verità.