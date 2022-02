Avellino, inchiesta teatro Gesualdo: per la Corte dei Conti non ci furono irregolarità

La Corte dei Conti ha prosciolto da tutte le accuse l’ex Cda del teatro Gesualdo, guidato da Luca Cipriano, finito in un’inchiesta relativa alla gestione della contabilità del Teatro Gesualdo di Avellino per il triennio che va dal 2013 al 2015. Un presunto ammanco da 115mila euro era stato oggetto sia della Procura ordinaria che di quella della magistratura contabile. Ora la Corte dei Conti ha ritenuto insussistenti le accuse condannando il Comune di Avellino, in quanto presunta parte lesa, al pagamento delle spese legali per un totale di 15mila euro. L’ex presidente del Cda del teatro Gesualdo, Luca Cipriano, ha commentato così la sentenza: “Dopo anni di veleni, ecco arrivare una prima, importante verità che non ripaga delle sofferenze patite ma restituisce quantomeno trasparenza e dignità al nostro impegno per la cultura”.