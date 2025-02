Leonarda Cianciulli: la Saponatrice originaria di Montella torna sul grande schermo

Leonarda Cianciulli, conosciuta come la “Saponificatrice di Correggio”, torna a far parlare di sé grazie a The Soap Maker, un nuovo film diretto dalla regista francese Claire Denis. La pellicola racconta la storia vera di una delle serial killer più macabre della storia italiana, attiva tra la fine degli anni ’30 e l’inizio degli anni ’40.

Nata a Montella, in provincia di Avellino, nel 1894, la Saponatrice ebbe un’infanzia segnata da difficoltà familiari e da un senso di maledizione che sua madre le avrebbe lanciato. Trasferitasi a Correggio, in Emilia-Romagna, Cianciulli uccise tre donne, usando i loro corpi per produrre saponi e dolci, che poi offriva agli ignari vicini. La sua storia trova nuova vita sul grande schermo, in un film che promette di esplorare le profondità oscure della psiche di una donna la cui follia sconvolse l’Italia.