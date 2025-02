Due preziosi documenti restituiti all’Archivio di Stato grazie ai Carabinieri

L’azione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per l’Archivio di Stato di Avellino. L’Archivio di Stato di Avellino colma una lacuna del suo patrimonio grazie all’opera, come sempre indefessa e preziosa, del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Il Nucleo TPC di Napoli, comandato dal Maggiore Massimo Esposito, ha restituito due preziosi documenti: una produzione giudiziaria su istanza di Nicola Maria Cristini contro Nicola Finizza, risalente al 1837, e una lettera del 18 marzo 1850 con firma autografa dell’arcivescovo di Salerno Marino Paglia, indirizzata a Luigi Volpicelli, Giudice del Tribunale civile di Avellino.