Leo Club Irpinia finanzia l’acquisto di kit di primo soccorso per le scuole

Leo For Safety and Security è, per il triennio 2019 2021, l’attività promossa dal Leo Club Italia nell’ambito del TON – Tema operativo Nazionale, al fine di di potenziare attrezzature e dispositivi di primo soccorso di strutture pubbliche.

Grazie al ricavato delle discese in piazza nei periodi natalizi e pasquali, è stato possibile finanziare l’acquisto di kit di primo soccorso donati dal Leo Club Irpinia a diverse scuole del territorio, tra cui il Liceo Imbriani, il Liceo Mancini, l’istituto Amatucci e gli istituti comprensivi Perna-Alighieri e San Tommaso – F. Tedesco.

Al fine di contribuire alle pratiche di buona cittadinanza il Leo Club Irpinia, grazie ad un team di esperti qualificati. ha consentito agli alunni degli istituti superiori di assistere ad una lezione BLSD.