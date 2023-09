Legambiente e i bimbi del 5° Circolo puliscono Parco Santo Spirito

Una decina di sacchi di spazzatura di vario genere: soprattutto plastica, ma anche carta, cartone e rifiuti di vario genere. E’ questo il bottino di una mattinata di lavoro a Parco Santo Spirito da parte di una cinquantina di bambini del 5° circolo didattico “G. Palatucci” di Rione Parco. Insieme alle loro maestre hanno partecipato alla giornata di “Puliamo il Mondo” organizzata dal circolo Alveare di Legambiente Avellino.

L’importante campagna di clean-up è stata portata avanti dai rappresentanti locali della onlus Antonio Di Gisi e Antonio Dello Iaco. I due volontari sono stati attivi nei giorni scorsi anche nei comuni di San Potito e a Prata. “Presto nuove date” annuncia il presidente Di Gisi. “Sei in tutto gli appuntamenti in programma tra settembre e ottobre – continua l’ambientalista -. L’intento è riqualificare piccole parti del nostro territorio e riprogettarle. Come appunto Parco Santo Spirito, un grande polmone verde molto frequentato dagli avellinesi che ha grandi potenzialità purtroppo non sfruttate a pieno”.

Grande l’entusiasmo riscontrato da parte dei piccoli volontari. “Sono contentissimi di questa giornata” ammette la maestra Mirella Guerriero responsabile del plesso di scuola primaria “Madre Teresa”.