Legambiente Avellino, nuovi alberi a Piazza Garibaldi per una strada scolastica

Legambiente Avellino è lieta di annunciare l’avvio di una raccolta fondi finalizzata alla messa a dimora di nuovi alberi presso Piazza Garibaldi. Questa iniziativa, parte della più ampia vertenza per l’istituzione di una “strada scolastica” nella stessa area, si pone l’obiettivo di rendere la piazza un luogo più sicuro, sano e accogliente per gli studenti e le studentesse che ogni giorno frequentano la zona.

La messa a dimora degli alberi rappresenta un passo ulteriore nell’impegno di Legambiente verso la qualità della vita e la sicurezza dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola di Piazza Garibaldi. Gli studenti e le studentesse meritano un ambiente che favorisca il benessere e stimoli una crescente consapevolezza ambientale. La raccolta fondi offrirà alla comunità la possibilità di contribuire a un intervento concreto che renderà Piazza Garibaldi più verde e più vivibile.

“Con questa raccolta fondi vogliamo fare un gesto concreto per il benessere dei bambini e delle bambine della nostra città e sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza di un ambiente scolastico sicuro e sano. La strada scolastica è una visione di futuro in cui le aree attorno alle scuole tornano ad essere a misura di persona, libere dal traffico e dall’inquinamento,” afferma Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino. “Gli alberi che pianteremo a Piazza Garibaldi offriranno ossigeno, creando un piccolo polmone verde che contribuirà a migliorare la qualità dell’aria e a rendere la piazza più vivibile. Invito tutta la cittadinanza a sostenere questa iniziativa con una donazione e a unirsi a noi in questa battaglia per una strada scolastica, cioè per una città più verde e sicura.”

Che cos’è una strada scolastica?

La “strada scolastica” è un concetto innovativo di mobilità urbana, volto a creare zone protette attorno agli edifici scolastici. Si tratta di aree a traffico limitato o, in alcuni casi, completamente interdette alle auto, in cui gli spazi vengono pensati prioritariamente per i bambini e per le famiglie che li accompagnano. L'obiettivo è garantire un percorso sicuro e tranquillo, senza il rischio del traffico automobilistico e senza l’inquinamento, promuovendo una mobilità sostenibile e un rapporto più diretto dei bambini e delle bambine con il loro quartiere.

Perché una strada scolastica a Piazza Garibaldi?

La scuola di Piazza Garibaldi è situata in una zona centrale, spesso congestionata dal traffico cittadino. Con l’istituzione della strada scolastica, Legambiente intende ridurre drasticamente il traffico nelle ore di entrata e uscita degli alunni, favorendo l’uso di mezzi alternativi come e migliorando la qualità dell’aria grazie alla riduzione delle emissioni. La messa a dimora di nuovi alberi contribuirà ulteriormente a questo scopo, abbattendo le polveri sottili e creando un ambiente più sano per i più piccoli.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza a sostenere questa iniziativa con una donazione.

“Insieme possiamo costruire un futuro migliore e più verde per Avellino!”