Acli Avellino, confermato Alfredo Cucciniello presidente provinciale

Il consiglio provinciale delle Acli di Avellino ha confermato all’unanimità Alfredo Cucciniello presidente provinciale.

“Ringrazio le amiche e gli amici del consiglio provinciale per la riconfermata fiducia e confido nell’apporto corale per poter consentire alle Acli di Avellino, un ulteriore salto di qualità – afferma Alfredo Cucciniello – Le priorità del quadriennio risiedono in un consolidamento organizzativo per aumentare iscritti e strutture di base, ma soprattutto in direzione delle fasce deboli della popolazione di questa Provincia. Lavoro, welfare, povertà assoluta e relative, favorire la crescita della partecipazione e della cittadina a attiva, sviluppo di un terzo settore libero e di reale sostegno alle comunità, contrasto allo spopolamento. Sono queste le nostre priorità” – conclude Cucciniello.