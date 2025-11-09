Lega, il generale Vannacci fa tappa in Irpinia: martedì a Montefredane

Martedì prossimo, 11 novembre, il generale Roberto Vannacci, vicesegretario nazionale della Lega sarà ad Avellino. Morano vicecommissario provinciale della Lega e fondatore del primo Team Vannacci in Irpinia, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi dichiara: “L’incontro di martedì – dice – lo abbiamo organizzato con uno slogan chiaro e diretto, ‘Basta Sinistra in Campania’, perché questa è la nostra missione: mettere fine a 10 anni di malgoverno di sinistra e di spadroneggiamento deluchiano nella nostra regione, e far tornare protagonista la provincia di Avellino. E’ un onore per noi condividere questa battaglia con il generale Vannacci, autore tra l’altro del libro ‘Il mondo al contrario’ di cui siamo alfieri orgogliosi sul territorio irpino”. L’incontro di martedì è fissato per le ore 20, presso la Tenuta Ippocrate di Montefredane, in via Bosco Magliano. Con Morano saranno presenti anche gli altri tre candidati irpini della lista regionale della Lega: Maria Sabina Galasso, Linda Caporaso e Franco Rauseo.