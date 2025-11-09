Le aree interne al centro: Avs rilancia da Lioni il riscatto dell’Irpinia

Si è svolto a Lioni il dibattito organizzato dalla lista Alleanze Verdi Sinistra sul tema delle aree interne e della prospettive delle nuove generazioni in Irpinia. Hanno partecipato Matteo D’Andrea e Francesca Fabrizio, dell’Unione dei Giovani di Sinistra, i candidati Roberto Montefusco e Giuseppina Volpe e il senatore di Avs Peppe De Cristofaro.

E’ stata messa in evidenza in tutti gli interventi la necessità di fermare una destra pericolosa e nemica del Mezzogiorno, che teorizza l’autonomia differenziata e l’accompagnamento al declino delle aree interne del Paese, che rappresentano il sessanta per cento del territorio nazionale.

E’ stato inoltre ricordato come Alleanza Verdi Sinistra abbia presentato una proposta di legge sulle aree interne, e una proposta specifica sul Mezzogiorno su alcuni punti fondamentali: salario minimo regionale, blocco del turn over e assunzione di personale medico e infermieristico nella sanità, tutela dei presidi sanitari territoriali e delle case di comunità. E poi reddito di formazione per i giovani, investimenti su trasporto pubblico e ferrovie. Insomma, un cambiamento radicale di prospettiva che metta al centro le persone, i loro diritti, la loro dignità, per costruire una pagina nuova per la Campania e l’Irpinia.