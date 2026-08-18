Lega, Galasso: “Pioggia di fondi per le palestre irpine grazie al ministro Valditara”

“Su 20 Comuni campani ammessi al finanziamento, sei sono della provincia di Avellino. Su circa 18 milioni di euro messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione per la riqualificazione delle palestre scolastiche, oltre 7 milioni di euro vanno all’Irpinia. E’ una grande soddisfazione per me poter condividere questa preziosa notizia. Grazie al ministro Valditara si conferma l’attenzione del governo nazionale per la nostra provincia. E anticipo che presto potremo dare altre buone notizie come questa. I sei finanziamenti approvati sono, nel dettaglio: per il Comune di Luogosano 930.850 euro; per il Comune di Vallata 1.650.000 euro; per il Comune di Avella 1.155.964 euro; sempre per il Comune di Avella 1.000.000 di euro; per il Comune di Lapio 1.380.000 euro; e per il Comune di Altavilla Irpina 1.229.427 euro”. Così Maria Sabina Galasso, segretaria provinciale

della Lega avellinese.