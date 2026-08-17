Torna “Per le vie del Borgo” a Montefalcione: terra, radici, inclusione i temi di quest’anno

Montefalcione (AV) si prepara per la XIV edizione di “Per le vie del Borgo”: dal 20 al 23 agosto” celebrando il tema “TERRA – Radici di incontri e inclusione”.

Il 20 agosto si parte con l’anteprima in Piazza Marconi e la diretta televisiva e radiofonica dalle ore 21:00 assieme ai media partner (Prima Tivvù Canale 17, Telenostra Canale 119 e Radio Punto Nuovo).

Dal 21 al 23 agosto dalle ore 21:00 torna, invece, nei vicoli del centro storico, l’atteso Festival Internazionale delle Culture organizzato dalla Pro Loco “Emilio Ruggiero” di Montefalcione, che quest’anno ospiterà artisti da 8 Paesi.

UN MAPPAMONDO MUSICALE NEI VICOLI all’insegna dell’inclusività e dell’incontro tra culture.

L’itinerario musicale accoglie sonorità ed esibizioni da ogni angolo del pianeta:

• Musica dal Mondo: Esibizioni di gruppi provenienti da Scozia – Saor Patrol, Guatemela – Ballet Moderno Y Folklorico Nacion de Guatemala, Iran – Ensemble Anouar, Marocco – Encuentros,Irlanda – Ar An Talamh , Madagasca- Hanitra Rasoanaivo, Peru – Sayaka Inka e Nepal – Drubesh with friends of Sukarma.

• Atmosfere Intime: Postazioni dedicate a strumenti evocativi, come lo strumentista di Handpan, installazioni visive dedicate, mostre fotografiche e suggestive performance a luce di candela (Candlelight).

I LUOGHI DELLA MEMORIA E LE ATTRAZIONI EVENTO

Il percorso valorizza i principali siti di interesse del borgo di Montefalcione:

• Monumenti e Scorci: Dalla Chiesa di San Giovanni Battista al Palazzo del Seggio, passando per la Pietra delle 10P, la Porta Ripa, la Torre e i resti dell’Antico Castello, il Santuario e i Giardini di Sant’Antonio fino al panoramico Belvedere.

• Scenografie e Spettacoli: a fare da sfondo alla musica proiezioni di Video Mapping, scenografie magiche per stupire il pubblico e trasportarlo nel racconto della manifestazione e artisti di strada per coinvolgere ed attrarre il visitatore.

ENOGASTRONOMIA E VINI D’IRPINIA

L’offerta gastronomica propone un ricco viaggio tra tipicità locali ed etnico-contemporanee: arrosti, caciocavallo impiccato, pizza fritta e a portafoglio, fino ai primi piatti d’autore firmati Pasta Armando. Non mancano le cantine storiche del territorio, vinerie, cocktail bar e birrerie

DIRETTORI ARTISTICI E SCENOGRAFI

Antonio De Rosa – Scenografo

Ivano Carcano – Direttore artistico gruppi internazionali

Fabio Moschetti – Direttore artistico itineranti e di strada

La mappa con l’indicazione delle attrazioni, il racconto dell’evento, gli appuntamenti principali e le schede dei gruppi musicali sono presenti sul sito web: www.prolocomontefalcione.it

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