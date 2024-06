Lega, Luigi Barone: “Al ballottaggio sostegno a Laura Nargi”

Avellino – “Al ballottaggio dobbiamo sostenere, senza se e senza ma, Laura Nargi, ed il suo raggruppamento di liste civiche, in quanto rappresenta l’alternativa politica al Pd, al campo largo ed alla sinistra che stanno facendo già troppi danni in Campania ed Irpinia”.

Lo afferma in una nota il responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega, Luigi Barone.

“Agli elettori della Lega – spiega Barone – che alle scorse elezioni europee hanno scelto di sostenere il nostro partito, li invito a votare il candidato sindaco Laura Nargi, anche per la condivisioni di percorsi e di idee con validi consiglieri comunali delle sue liste che hanno dimostrato, ancora una volta, di avere radicamento e consenso in città”. Barone, poi, rivolge “un accorato appello agli alleati, in primis a Forza Italia e Fratelli d’Italia, per costruire insieme un fronte comune capace di rappresentare l’alternativa politica alla sinistra nella città di Avellino.

La vittoria di Laura Nargi rappresenta, senza dubbio, l’unica possibilità di impedire la dissennata gestione del campo largo nelle aree interne della Campania, ma soprattutto di frenare l’incapacità politica che hanno dimostrato il Pd e i suoi alleati negli enti di servizio, a partire dall’Asidep”, conclude Barone.