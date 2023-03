Le vacanze in Sicilia sulla Costa Iblea

L’Italia è uno dei paesi più visitati del mondo. Le ragioni sono numerose e tra queste ci sono sicuramente il cibo, il clima, la storia, l’arte la cultura e…il mare, soprattutto delle sue isole.

Sì, in Italia ci sono alcune fra le spiagge più belle del mondo con sabbia finissima bianca o dorata che si tuffa nel mare blu e cristallino. Se ami il mare non è necessario andare lontano per godere delle sue bellezze, ti basta prenotare le prossime vacanze in Sicilia, e, se non ci sei masi stato, dovresti considerare di visitare la Costa Iblea, ritenuta una delle zone balneari più suggestive del nostro Paese.

La Costa Iblea

Il litorale ibleo è una delle meraviglie del territorio della Trinacria: in un tratto di 50 km si alternano folklore, arte, storia, tradizione e paesaggi naturali mozzafiato, tra cui spiagge dorate che si tuffano nel mare cristallino.

Sulla costa, i borghi ti pescatori, con la loro aurea di tradizione ti faranno dimenticare l’orologio e seguirai il tempo sono con il sorgere ed il calare del sole. I sapori e i profumi che apprezzerai qui sono autentici e testimoniano una cultura profondamente radicata nel territorio.

Alcuni comuni appena verso l’interno, come ad esempio quello di Sicli, sono stati definiti patrimonio dell’umanità dall’Unesco, grazie al loro contributo artistico al Barocco Siciliano. Pertinente alla Costa Iblea è anche la città di Modica, che gode di fama internazionale grazie alla produzione del cioccolato secondo una antica ricetta azteca che prevede una lavorazione artigianale a basse temperature: inimitabile in qualsiasi altro luogo.

E poi, ovviamente, c’è il mare. Le spiagge di sabbia dorata e finissima sono baciate dal mare di un blu profondo ma insieme cristallino che incanta al primo sguardo.

Per impreziosire la tua permanenza sulla Costa Iblea puoi scegliere uno degli hotel di lusso che riportano la firma di iGV: l’iGV Club Marispica o l’iGV Club Baia Samuele. Entrambi possono offrirti una esperienza esclusiva fatta di relax, divertimento ed esperienze indimenticabili. Non ti resta che scegliere quale dei due faccia al caso tuo.

iGV Club Marispica

L’ iGV Club Marispica è situato all’estremo sud della regione siciliana, a 10 km dal comune di Ispica, e vicino a comuni dall’alto valore storico e artistico come Noto, Sicli e Modica. La struttura è interamente immersa nel verde della macchia mediterranea e ricco di giardini fioriti i cui colori sono un inno alla natura.

Il Club si affaccia sul limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio, e servita da un bar. Il fondale digrada dolcemente rendendo la location Ideale per famiglie con bambini.

Le sistemazioni comprendono suite e cottage fino a 4 letti, ma c’è anche la possibilità di prenotare una camera singola per chi si sposta in solitaria o preferisce la privacy assoluta. Ad esempio, non è raro incontrare donne e uomini in abito formale che si recano all’iGV Club per partecipare a convegni e riunioni presso la Sala Convegni interna alla struttura.

Tutte le stanze sono dotate di dotati di telefono, TV, mini frigo, cassaforte, asciugacapelli e aria condizionata. Alcune dispongono anche di veranda o terrazzino.

Dal sorgere al calar del sole e anche oltre, il personale dell’hotel darà vita alle tue giornate con una ricca offerta di attività sportive, giochi e tornei, seguiti da spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali. Se non sei in vena puoi anche decidere di rilassarti in spiaggia con un buon libro, prendere in prestito una canoa o una tavola per surfare le onde del mare siculo o fare un allenamento in palestra per conto tuo.

A tua disposizione anche una ampia scelta di attività alternative come corsi collettivi di vela, tennis, tiro con l’arco, nuoto, scherma, fitness, ginnastica acquatica, balli qui gong, spinning, crossfit, acqua metabolica, camminata metabolica e pilates.

Puoi sfidare gli amici e il partener su campi da calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis, beach volley, beach tennis, beach soccer, footvolley, pallanuoto, ping-pong e bocce. A pagamento sono disponibili lezioni private di tennis notturno.

Su richiesta, e con un numero minimo di partecipanti, è possibile approfittare di escursioni organizzate per esplorare i dintorni come Ragusa Ibla, Siracusa, Modica, Noto, Taormina e raggiungere l’isola di Malta con il catamarano.

Se viaggi con i tuoi figli, non dovrai pensare a niente: personale specializzato si occuperà di giocare con loro e farli divertire mentre tu ti rilassi e ti diverti a tua volta. Ogni giorno vengono organizzate attività per tutti i bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni.

Le sorprese dei villaggi turistici in Sicilia firmati iGV CLUB non finiscono mai: il centro estetico, un piccolo bazaar e un negozio di artigianato locale, una galleria d’arte, un cinema, e il servizio medico e pediatrico ambulatoriale sono lì per rendere le tue giornate sempre originali e per darti tutta l’assistenza di cui potresti avere bisogno.

Promozione: prenotando entro il 31 Marzo 2023 il risparmio è oltre il 30%

Cogli al volo l’opportunità di prenotare al miglior prezzo possibile risparmiando oltre il 30% grazie alla promozione Best Price. Approfitta della fantastica offerta che ti permettono di risparmiare sul prezzo del soggiorno e prenota subito.

Fino al 31 Marzo 2023, avrai diritto a uno sconto fino all’80% sui prezzi dei bambini e ragazzi fino a 16 anni, e la possibilità di annullare gratuitamente la prenotazione entro 15 giorni lavorativi dall’inizio del soggiorno, senza alcuna penale.