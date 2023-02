Il Moscati accende i riflettori sulle malattie rare

Accendiamo i riflettori sulle malattie rare.

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino questa sera è stata illuminata di verde, blu e rosa, i colori scelti per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare che si celebra oggi.

Una simbolica iniziativa per per “sensibilizzare e promuovere l’equità nell’assistenza socio-sanitaria e nell’accesso alle diagnosi e alle terapie per le persone che vivono con una malattia rara”.

Una patologia è definita rara quando colpisce meno di una persona su 2000. Solo in Campania sono circa 30mila i pazienti cosiddetti “invisibili”.