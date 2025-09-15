Le unità mobili per lo screening della mammella e della cervice uterina fanno tappa a Rotondi

Nuovo appuntamento con le unità mobili per la prevenzione del tumore della mammella e della cervice uterina. Domenica 21 settembre, in collaborazione con il Comune di Rotondi, i camper dell’Asl di Avellino sosteranno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in Via L. Vaccariello 22 (area antistante il Municipio) dove sarà possibile, previa prenotazione, sottoporsi allo Screening della mammella e della cervice uterina.

Telefonando al numero 0824 843264 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) le donne, residenti in provincia di Avellino, potranno prenotarsi per eseguire gratuitamente la

mammografia (fascia di età 50-69 anni) o il pap test (fascia di età 25-64 anni) senza necessità di impegnativa del medico.

Il tumore della mammella e quello della cervice uterina (o del collo dell’utero) sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne. L’individuazione tempestiva della malattia permette di intervenire in maniera meno invasiva e più efficace e, soprattutto, di accrescere sensibilmente le probabilità di sconfiggere queste tipologie di tumore.