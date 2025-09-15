Agguato di Viale Italia, i due presunti autori restano in carcere: il Riesame conferma l’arresto

AVELLINO- Rigettata dai giudici della X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli l’impugnazione proposta dal penalista Gaetano Aufiero, difensore dei due presunti autori dell’agguato di Viale Italia, attualmente detenuti in carcere contro la misura emessa dal Gip. Vittorio Casanova, 22 anni, avellinese e Angelo Marrone, 19 anni, di Altavilla Irpina, accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 19 agosto nel centro della città capoluogo, destinatari di un decreto di fermo della Procura e della misura emessa dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, che aveva emesso nei loro confronti la misura cautelare in carcere per tentato omicidio, restano dunque in carcere . I due indagati avevano risposto alle domande del Gip nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. Per i due, assistiti dal penalista Gaetano Aufiero, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio aveva escluso l’aggravante della premeditazione. Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito, coordinati dalla Procura. In particolare alcuni dettagli emersi dalla visione delle immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte nelle ore successive al raid dagli agenti della Sezione agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio. A partire da dettagli degli abiti e delle scarpe dei presunti autori.