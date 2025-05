Le nuove droghe e il rischio per i giovani Polizia in campo nelle scuole nel Vallo

MARZANO DI NOLA- Segnalare e’ importante perché la dipendenza dalla droga può creare danni alla salute. E’ un concetto che il dirigente del Commissariato di Lauro, il vicequestore Elio Iannuzzi, ha ribadito più volte ai giovani studenti dell’istituto Alberghiero di Marzano di Nola. La Polizia si è mobilitata insieme alla dirigente scolastica Maria Siniscalchi, per sollecitare i giovanissimi a conoscere quali rischi comporta l’assunzione di droghe. Così stamattina, il dirigente Iannuzzi insieme all’ispettore Carlo De Luca, hanno non solo descritto l’insidiosita’ e i danni delle droghe “classiche” ed in particolare le nuove droghe. Quelle che sono più diffuse tra i giovanissimi. A partire dalla Lean, il cosiddetto “sballo viola”, in America noto come ‘Purple Drank’, ma il mix di sciroppo per la tosse a base di codeina e gazzosa che da qualche tempo è arrivato ormai in Italia e a testimoniarne la diffusione anche le varie segnalazioni da più parti del Paese. Descrivendo anche gli effetti. Come e’ consultabile anche online. Oltre agli ffetti collaterali euforici, che sono accompagnati da “disabilità motoria, letargia, sonnolenza e una sensazione dissociativa da tutte le altre parti del corpo”. L’occasione è stata utile anche per tornare su temi come il cyberbullismo e le nuove normative previste per i “minori” dal decreto Caivano e dal decreto legge noto come “decreto sicurezza”.