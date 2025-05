Domani l’ultimo saluto all’ematologo Volpe

AVELLINO- Una santa messa alle dieci nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Via degli Imbimbo per l’ultimo saluto al dottore Antonio Volpe, Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. La salma proseguirà per il cimitero di Montella, dove sarà tumulata. Centinaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa del dottore Volpe. Tantissimi si sono stretti ai familiari. Alla moglie Maria e ai figli Ettore, Francesco e Michele.