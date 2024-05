Le Maldive del Salento e Pescoluse: una guida turistica

Avete mai sentito parlare di Pescoluse? Se amate le spiagge della Puglia, con tutta probabilità sì: ci riferiamo, infatti, alla località che accoglie le celebri Maldive del Salento, una location turistica che per molti aspetti richiama i colori e le bellezze degli atolli dell’Oceano Indiano, con in più un ricco patrimonio di storia, di cultura, di arte e di gastronomia che fa invidia al resto del mondo. Ecco perché è consigliabile per tutti una vacanza alle Maldive del Salento , destinata a rivelarsi istruttiva e al tempo stesso divertente: insomma, perfetta e memorabile. Anche nel caso in cui si tratti di un viaggio in famiglia, come conferma il fatto che nel 2020 tutte le spiagge che compongono la marina di Salve, inclusa quella di Pescoluse, si siano viste assegnare il premio Bandiera Verde.

Le Maldive del Salento (o i Caraibi del Salento)

Le Maldive del Salento, che in alcuni casi sono definite anche Caraibi del Salento, si sono guadagnate questo soprannome, che ormai è diventato diffuso nell’immaginario collettivo, alla luce della bellezza del paesaggio che le caratterizza. Stiamo parlando, in effetti, di spiagge di sabbia candida bagnate da un mare trasparente, proprio come quello che si potrebbe trovare in località tropicali. E invece non c’è bisogno di andare così lontano per poter sperimentare tali meraviglie: è sufficiente raggiungere la Puglia per imbattersi in scenari che ricordano quelli di destinazione esotiche.

La marina di Pescoluse

Ma entriamo più nei dettagli, anche per avere tutte le informazioni utili per provare a organizzare una vacanza da queste parti. Per raggiungere la spiaggia delle Maldive del Salento è necessario andare a Marina di Pescoluse, location che fa parte del comune di Salve, in una piccola porzione di paradiso naturale che comprende anche posti come Lido Marini, Posto Vecchio e Torre Pali, più o meno a metà strada fra Santa Maria di Leuca e Gallipoli. Il mare di Pescoluse, a partire dal 2009, ha ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu dalla Fee, vale a dire la Foundation for Environmental Education, la Fondazione per l’Educazione Ambientale. Per chi non lo sapesse, la Bandiera Blu non è solo una garanzia di acque di qualità, ma vuol dire anche spiagge sicure, così come accurata gestione dei rifiuti, depurazione ottimale delle acque, buona organizzazione del traffico dei veicoli e disponibilità di servizi. Come dire: tutto ciò che si potrebbe desiderare in una località in cui si trascorrono le vacanze.

Perché scegliere Pescoluse

Mettersi in cerca di case in affitto a Pescoluse , dunque, potrebbe essere un ottimo modo per iniziare a organizzare una vacanza in Salento, con la certezza di poter contare su una destinazione sicura e rilassante. A conferma della qualità di questa location c’è il fatto che l’associazione nazionale pediatri l’ha indicata come spiaggia ideale per i bambini, ottima per trascorrere delle vacanze in famiglia. Tanti sono i fattori che contribuiscono a questo aspetto, a cominciare dai fondali bassi in prossimità della riva, per un mare dalle acque sempre pulite. E poi, ideale per i più piccoli è la presenza di sabbia, per giochi e costruzioni; dal punto di vista della sicurezza, merita di essere segnalata la disponibilità di bagnini, mentre sul fronte dei servizi si spazia da pizzerie a gelaterie, passando per locali e spazi dedicati allo sport.

Una vacanza a Pescoluse e lo stabilimento delle Maldive del Salento

Proprio a Pescoluse si trova lo stabilimento delle Maldive del Salento, che ha tutte le carte in regola per essere ritenuto un piccolo grande angolo di paradiso che mette in evidenza tutto ciò che di bello la Puglia ha da offrire. Nel comune di Salve, si può approfittare del comfort offerto da spiagge con sabbia fine e bianca, bagnata da acque trasparenti, con in più un ampio assortimento di servizi. Raggiungere le Maldive del Salento vuol dire avere l’opportunità di vivere una giornata in famiglia o in compagnia dei propri amici, potendo approfittare dei servizi offerti da bar e ristoranti, con tanto di aree attrezzate con ombrelloni e lettini. Insomma, il massimo del benessere in un contesto tropicali, tra drink freschi e atmosfere esotiche, ma senza la scomodità di dover affrontare lunghi viaggi in aereo di ore e ore.