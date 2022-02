Le caratteristiche nutrizionali delle crocchette per cani Oasy

Fra le tante proposte per l’alimentazione dei cani che si possono trovare in commercio al giorno d’oggi, meritano una citazione particolare le crocchette per cani Oasy, concepite e realizzate per contribuire a una nutrizione in grado di assecondare tutte le necessità degli animali dal punto di vista della salute, oltre che in termini di equilibrio e compatibilità. Proprio per questo motivo Oasy crocchette si basano su una formulazione ideata per assecondare l’anatomia del cane e rispettare le sue specifiche necessità nutrizionali. I cani, in ogni momento della propria vita, hanno bisogno di una dieta quotidiana che sia il più possibile digeribile e al tempo stesso completa.

L’importanza della digeribilità

Nel caso in cui gli alimenti destinati ai nostri amici a 4 zampe si dimostrino poco digeribili, in effetti, all’interno del loro intestino si verrebbe a verificare una condizione di squilibrio che finirebbe per mettere a repentaglio il giusto assorbimento delle sostanze nutritive. Viceversa, un cibo congeniale in tutto e per tutto consente una funzionalità digestiva perfetta sotto tutti i punti di vista e promuove i processi di assimilazione: ne scaturiscono conseguenze positive sulle funzioni vitali e sul sistema immunitario nella sua totalità. Chi compra i prodotti di Oasy può andare sul sicuro e sa di non avere niente da temere: le loro formule, infatti, sono basate sulla carne fresca, vale a dire l’alimento che più di ogni altro è compatibile con le capacità digestive e il fabbisogno nutrizionale di Fido.

Dove si comprano le crocchette di Oasy

Le crocchette di Oasy si possono comprare anche online: per esempio sul sito di www.zoofood.it , un e-commerce specializzato nella vendita di prodotti per animali, alimentari e non solo. Tutte le consegne vengono garantite entro al massimo 48 o 72 ore, e per gli ordini che superano i 49 euro non ci sono spese di spedizione. Il sito mette a disposizione, inoltre, un vasto assortimento di offerte esclusive, con i prodotti migliori a un prezzo sempre conveniente.

Le crocchette di Oasy e la carne fresca

La carne garantisce ai cani un apporto proteico ottimale, e dunque è in grado di soddisfare le loro esigenze nutritive. Ecco perché Oasy la include in una concentrazione elevata come primo ingrediente. La carne viene sottoposta a estrusione dal fresco, e proprio questo procedimento di estrusione rappresenta un passaggio decisivo in fase di preparazione. Lo scopo è quello di fare in modo che la materia prima venga depurata da batteri pericolosi e tossine nocive, così che possano essere garantiti gli standard di sicurezza più elevati, a livello sanitario e sul piano igienico.

Perché scegliere la carne fresca?

Ma qual è il vantaggio che viene offerto dalla carne fresca rispetto a quella disidratata? Nel caso in cui il prodotto sia disidratato, a livello nutrizionale è molto più povero. Questa è la ragione per cui nella procedura di estrusione si fa ricorso alla carne fresca: in questo modo si previene la perdita dei valori nutritivi, e così si salvaguarda il valore delle proteine. Oasy, in particolare, si avvale del Fresh Meat Injection System, una tecnologia che è finalizzata a promuovere la conservazione delle vitamine e al tempo stesso previene la proliferazione nei grassi dei radicali liberi: così, le crocchette di questo marchio beneficiano di un evidente vantaggio nutritivo.

Il valore nutrizionale delle crocchette Oasy

La carne fresca, pertanto, è il principale ingrediente con il quale vengono realizzate le crocchette di Oasy. La materia prima viene scelta con la massima attenzione, affinché il cane possa beneficiare da un lato del più elevato tenore proteico e dall’altro lato di un livello di digeribilità ottimale. Il brand utilizza unicamente carni di qualità, quali quelle di agnello e di pollo, che sono ricche sul piano nutrizionale e al tempo stesso leggere. Le formule Oasy, però, non si limitano al contributo di proteine, ma aggiungono integratori naturali e ingredienti vegetali che ne accrescono la funzionalità: è il caso, per esempio, dell’inulina, che viene ricavata dalla cicoria e che mette a disposizione il necessario apporto di fermenti prebiotici MOS e FOS, che hanno il compito di garantire il benessere del cane e favorire l’equilibrio della sua microflora intestinale. Preziose sono anche le fibre ottenute da yucca schidigera e da polpa di barbabietola, grazie a cui viene ridotta l’irregolarità intestinale.