94 anni De Mita: l’ex premier omaggiato anche dall’associazione San Sebastiano Martire

Oggi presso l’abitazione di Nusco (AV) il Presidente dell’Associazione San Sebastiano Martire Pompeo Perretta (Foto) nel giorno del 94° compleanno dell’On Ciriaco De Mita ha consegnato la pergamena con la nomina a Socio Onorario del Gemellaggio San Sebastiano Martire 2013/2023 come annunciato presso il Duomo di Salerno in occasione della Celebrazione Eucaristica officiata da Mons Francesco Iannone Vicario del Vescovo di Nola.

Perretta ha consegnato una freccia simbolo del Martirio di San Sebastiano che vuole rappresentare come il dolore cosi’ atroce delle frecce possa essere superato da quell’ amore che Dio nutre per l’uomo. Lucido,preciso e determinato come sempre nel giorno del compleanno Ciriaco De Mita non ha mancato come nel suo costume di fornirci utili suggerimenti e preziosi consigli come uomo delle istituzioni e come cristiano convinto invitando i componenti dell’Associazione ad intraprendere ogni iniziativa per il recupero di antiche tradizioni apprezzando le attività che portano alla crescita spirituale in una società in cui la chiesa va sostenuta parlando anche del recente incontro con Papa Francesco.

Il momento è stato propizio per invitare il Presidente al prossimo appuntamento della tappa 2022 in programma ad Avellino dove saranno invitati: Comandi Polizie Municipali,Istituzioni, 232° Reggimento Esercito Italiano, Enti Associazione di Misericordia, Militari ed Enti Terzo Settore per la divulgazione del culto antico di S Sebastiano invocato da sempre contro peste ed epidemie.

Oltre a De Mita presso il Duomo di Salerno, sabato 29.1.2022 Nicoletta Perretta,Antonietta Sabatino e il Redentorista Padre Paolo Saturno come staff organizzativo a fine cerimonia hanno consegnato la pergamena di socio onorario a Mons Francesco Iannone, al Sac. Luigi Vitale, Edmondo Gallo, Dr De Rosa Pasquale, Dr Rosario Pacifico,Prof. Pasquino Raimondo ex Rettore Unisa Salerno,Dott. Gennaro Scogliamiglio,Col Rosario Battipaglia (comandante Polizia Municipale Salerno),Rosario Califano (Associazione Misericordia Salerno), Ispettore vvf Carmine Celentano, Prof. Filippo Zirpoli, Gerardo Iannone coord. Provinciale Misericordia Salerno.