Le battaglie di Legambiente danno nuova linfa al verde urbano

Nuova “linfa” al verde urbano ad Avellino. E questo grazie anche alle “battaglie” di Legambiente che, in questi mesi, ha pressato non poco, in particolare tramite il rappresentante cittadino dell’associazione – Antonio Dello Iaco – l’amministrazione comunale. Gli uffici competenti di palazzo di città hanno provveduto al taglio dei platani di viale Italia ammalati di cancro colorato.

In contemporanea, hanno piantato altri alberi che, per le loro caratteristiche, non potranno essere aggrediti dalla malattia che si sviluppa a carico degli organi legnosi dei platani per azione del fungo ascomicete Ceratocystis platani.

Dunque, un buon risultato per il capoluogo irpino che ha bisogno come il pane di verde urbano, di alberi e piante.