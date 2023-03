La tragedia di Nicola, a Pago sarà lutto cittadino

PAGO VALLO LAURO- Tragedia sul lavoro, sara’ lutto cittadino a Pago Vallo Lauro. Nelle prossime ore il sindaco del comune del Vallo di Lauro, l’avvocato Antonio Mercogliano, firmerà l’ordinanza per disporre, in attesa che si definiscano gli accertamenti medico legali e venga fissata la data delle esequie del sessantunenne Nicola Mazzella, il “lutto” della comunità per la morte del sessantunenne operaio Nicola Mazzella, deceduto a causa della caduta dal mezzo dei rifiuti sul quale come ogni mattina operava nel servizio di raccolta.

“Sentiamo di interpretare la volontà di una comunità in lutto per la scomparsa di un lavoratore instancabile, serio, un padre ed un marito affettuoso. Tutto il paese e’ vicino ai suoi familiari in un momento così tragico”. Già da ore tutta la comunità si è stretta intorno ai familiari del sessantunenne, una persona stimata da tutti nel piccolo centro del Vallo di Lauro. Molto probabilmente già nelle prossime ore e dopo la prima informativa dei Carabinieri della Compagnia di Baiano sulla tragica vicenda, il pm che coordina gli accertamenti, il sostituto procuratore Vincenzo Toscano, conferira’ l’incarico per l’accertamento medico legale sulla salma del sessantunenne.