L’Avvocatura irpina piange la scomparsa di Stefano Rosa

AVELLINO- Un altro grave lutto scuote l’Avvocatura irpina, la scomparsa dell’avvocato Stefano Rosa. Cinquantanove anni, civilista, uno degli eredi dello studio legale guidato da suo padre Vincenzo, lascia due figli e un grande vuoto nel dibattito forense. Rosa e’ stato circa trenta anni fa tra i fondatori in Irpinia dell’Aiga (Associazione dei Giovani Avvocati) e non aveva mai fatto mancare un contributo nel dibattito forense. Mai scontato e soprattutto sempre controcorrente e senza avere timore di seguire o prendere posizioni di grande autonomia. Tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi che sono stati dedicati al professionista sul web in una nuova domenica triste per l’Avvocatura irpina.

Tra i messaggi di cordoglio quello del Movimento Forense di Avellino: “Con commozione e grande affetto, gli Avvocati del Movimento Forense Avellino si uniscono al dolore dei familiari dell’Amico e Collega Stefano Rosa, che oggi ci ha lasciati, ricordandone l’apprezzato spessore professionale, la vivace intelligenza e la brillante oratoria”.