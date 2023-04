Amministrative Vallata: Giuseppe Leone contro il quorum

Il Sindaco uscente, Giuseppe Leone, non avrà antagonisti per questa tornata elettorale. Dovrà solo convincere il 50 per cento degli elettori a recarsi alle urne il 14 ed il 15 maggio per raggiungere il quorum. E dunque anche se con la dovuta cautela può già festeggiare il suo terzo mandato e considerare l’interezza della sua lista seduta tra gli scranni del Consiglio comunale. La minoranza uscente non è riuscita a completare la lista a causa di alcune defezioni cominciare dal capogruppo Rocco Branca.

Lista “UNA MANO PER VALLATA”

Candidato a sindaco Giuseppe Leone

Giuseppe Bove, Angela Cautillo, Matilde Chirichiello, Giovanni Colicchio, Marco Cornacchia

Gaetano Corvino, Vito De Salvatore, Renato Petralia, Gerardo Portanova, Vincenzo Pasquale Strazzella.