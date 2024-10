Lavori sulla condotta dell’acqua, scuole chiuse domani a Solofra

Solofra, AVVISO CHIUSURA SCUOLE. A causa dei lavori di riparazione sulla condotta idrica principale, programmati per mercoledì 30 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 12:00, ci sarà un’interruzione della fornitura d’acqua in gran parte del territorio comunale, specialmente nelle zone alte e ai piani alti degli edifici. Pertanto, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per l’intera giornata.

A breve verrà allegata l’ordinanza ufficiale per confermare la chiusura delle scuole. Ci scusiamo per eventuali disagi.