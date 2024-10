Evasione dai domiciliari, assolto perché era andato a recuperare le medicine

LAURO – Mancava “l’elemento psicologico” ovvero la consapevolezza di compiere in quel momento un’evasione. Per questo motivo il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha mandato assolto dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari un uomo del posto. Perché si sarebbe allontanato arbitrariamente senza alcuna autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e senza alcun valido e urgente motivo. Lo stesso era stato scoperto nella tarda mattinata del sei ottobre 2021 dai Carabinieri di Lauro in Quindici a bordo di una vettura condotta da un altro soggetto. Il pubblico ministero aveva chiesto 1 anno e sei mesi di reclusione nei suoi confronti. Sono stato accolte in pieno le argomentazioni della difesa, assunta dall’avvocato Sellitto Roberto, del Foro di Avellino, che ha rappresentato come non vi fosse alcuna intenzione dell’imputato di commettere in reato, bensì di doversi recare al SERT di Avellino, come sempre fatto, per il proseguo del programma, tuttavia si rendeva necessario andare a prendere, a casa della compagna, le medicine che quel giorno non aveva con se. L’arringa conclusiva dell’avvocato Sellitto ha inquadrato attentamente le condizioni psicofisiche dell’imputato, i frequenti attacchi di panico e l’invalidità certificata dall’I.N.P.S., e dunque l’assenza dell’elemento psicologico, così scardinando l’impianto accusatorio del pubblico ministero che chiedeva un anno e sei mesi di reclusione.Una ulteriore condanna avrebbe gravato ancora di più sul tempo di privazione della libertà personale del detenuto, e quindi allungato il “fine/pena”, a causa della condanna definitiva per tentato omicidio. Lo stesso, detenuto agli inizi di ottobre 2024, è stato trasferito da Bellizzi Irpino, al carcere di Carinola e da lì ottenuta l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di Avellino, veniva collocato in una Comunità terapeutica.