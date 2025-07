Lavori stadio “Partenio-Lombardi”, la variazione di Bilancio passa all’unanimità

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 relativa ai lavori di riqualificazione dello stadio “Partenio-Lombardi”. Un voto compatto, ma non privo di chiarimenti politici. A sottolinearlo è stato il consigliere del Pd Nicola Giordano: «Nessun inciucio. Questo è un voto favorevole alla città e ai tanti tifosi che hanno creduto in questo Consiglio Comunale. Non è un voto alla sindaca ma alla città e ai tifosi». Sulla stessa linea Antonio Gengaro, che ha ricordato: «Il nostro sì è all’intervento pubblico finanziato dalla Regione Campania».

Tante le assenze tra i banchi dell’assise cittadina: all’appello mancano Nicole Mazzeo (Coraggio per Avellino), Rino Genovese (Patto Civico), Luca Cipriano (Pd), Antonio Bellizzi (Per Avellino) ed Elia De Simone (capogruppo di Davvero). Terza assenza consecutiva, infine, per Gerardo Rocchetta (Viva la Libertà).

Gli occhi, ora, sono tutti puntati sulla scadenza del 17 luglio, giorno in cui il Consiglio sarà chiamato a esprimersi nuovamente sul Rendiconto. Un voto che potrebbe segnare il destino dell’attuale consiliatura.