Dolce Vita, Petrilllo: sorpresi per l’associazione e sugliappalti il consulente della Procura ha certificato la regolarita’

Il penalista Luigi Petrillo, difensore dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, ha annunciato che ci sara’ una nuova richiesta di accedere al materiale intercettivo e ha mostrato sorpresa per le contestazioni confermate, tra cui l’associazione a delinquere. “La richiesta di rinvio a giudizio depositata dalla Procura della Repubblica di Avellino oggi notificata agli indagati insieme all’ avviso di fissazione dell’ udienza preliminare riproduce le imputazioni già ampiamente note alle parti fin dalla conclusione delle indagini preliminari e non contiene alcun elemento di novità. Desta sorpresa, però, che si continuino a contestare al Dott.Gianluca Festa anche alcune ipotesi di reato la cui insussistenza era già stata ritenuta dalla Corte di Cassazione e l’ associazione a delinquere, di cui mancano tutti i presupposti. Faremo un nuovo accesso agli atti depositati con la richiesta e verificheremo se il materiale intercettivo, che rappresenta l’ unica fonte di prova dei fatti addebitati sarà stato messo a disposizione in modo da poter essere consultato utilmente dalla difesa e dal Giudice. Ad ogni modo, l’ occasione pare propizia per dare conto alla pubblica opinione del fatto che tra gli atti già depositati vi è anche una consulenza tecnica fatta eseguire dalla Procura sulle procedure relative agli appalti che si contestano quali oggetto di corruzione: ebbene il tecnico designato dal Pubblico Ministero ne ha certificato l’ assoluta regolarità. Tanto basta ad illuminare più di ogni altra cosa la vicenda giudiziaria di cui si discute”.