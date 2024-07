Lavori di manutenzione e forti assorbimenti idrici, ecco dove mancherà l’acqua in Irpinia

Alto Calore Servizi fa sapere che a causa di lavori urgenti di manutenzione straordinaria, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 18.00 del giorno 3 luglio 2024, per l’intero territorio di Montella, ad eccezione delle seguenti zone: Toppolo di Panno, Via Cappella, C.da Baruso (zona PIP). Il ripristino è previsto nella tarda serata. Sempre per la medesima motivazione a Sant’Angelo dei Lombardi l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 9.00 del giorno 2 luglio 2024. Il ripristino è previsto in tarda mattinata.

Inoltre dalle 21.00 del 01.07.204, alle ore 6,00 del 02.07.2024 sarà effettuata la sospensione idrica a Nusco. A Gesualdo, invece, a causa dei forti assorbimenti idrici, sarà effettuata la sospensione idrica, dalle 22.00 del 02.07.204, alle ore 6,00 del 03.07.2024. Le frazioni interessate sono RIELLA, CARPIGNANO, TORRE DEI MONACI, OTICA, FONTANA TASSOLA e VIA DANTE ALIGHIERI.

Visti i forti assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche alle zone alte, si suggerisce di contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Medesima situazione a Frigento nelle seguenti località: PAGLIARA, SAN MARCO, MATTINE, SAN COSMO, LA QUARTA, PIANO DELLA CROCE, CONFINE NUOVO, VIA BERLINGUER, VIA ALDO MORO e CASE POPOLARI, a Villamaina, a Monteforte Irpino, OSPEDALETTO, D’ALPINOLO, CESINALI, AIELLO DEL SABATO, PRATOLA SERRA, PRATA P.U., PIETRADEFUSI, SORBO SERPICO, PAROLISE e MONTEFREDANE (SERB. ARCELLA).

Per maggiori info visitare il sito di Alto Calore Servizi.