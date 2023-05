Lavori al centro storico, il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” chiede chiarimenti

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” chiede chiarimenti rispetto ai lavori in corso al centro storico di Avellino, nel tratto che interessa l’incrocio di via Duomo.

Sono gli stessi lavori che dovevano terminare a Gennaio di quest’anno o sono subentrati altri problemi ?

Ad una settimana dalla processione di Santa Rita, è possibile un cambio del percorso ?

Quando saranno terminati questi lavori ?

I residenti così come varie attività commerciali vogliono un centro storico senza barriere e non con lavori perpetui che oramai durano da un anno.