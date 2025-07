L’Avellino tra il ritiro a Sturno e l’inizio della campagna abbonamenti

L’Avellino ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione con l’inizio del ritiro precampionato a Sturno. La squadra biancoverde è approdata al centro sportivo “Il Castagneto”, dove si preparerà – almeno inizialmente – in vista del prossimo campionato di Serie B. Intanto, in città esplode l’entusiasmo dei tifosi con l’avvio della campagna abbonamenti.

Davanti ai botteghini dello stadio “Partenio-Lombardi”, si sono formate fin dalle prime luci dell’alba lunghe code di sostenitori desiderosi di assicurarsi un posto per la stagione 2025/26. Qualcuno, come raccontato ai nostri microfoni, era in fila già dalle 5 del mattino, segno di un attaccamento alla maglia che non conosce orari né stanchezza.

Alle ore 15 è scattato ufficialmente il via alla sottoscrizione degli abbonamenti, e le prime ore lasciano presagire una risposta da record. Le premesse per una campagna abbonamenti da boom ci sono tutte: i tifosi vogliono sognare e sostenere i “Lupi” in questa nuova avventura in cadetteria.